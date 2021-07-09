Zivert выпустила песню о летнем умении отпускать

Zivert пробежалась в мешковатом спортивном костюме ради песни Певица Юлия Зиверт выпустила клип на свою песню в духе 80-х «Рокки» тоже в стилистике 80-х (смотреть клип). Зиверт появляется в мешковатой одежде тех лет, и весь клип куда-то бежит. Интрига разрешается максимально скучно - в конце клипа она прибегает к какой-то кукле. Больше тут ничего не происходит.







Режиссер самого дешевого клипа Зиверт - Алексей Куприянов.



Zivert



Зато дешевый клип снабжен поток сознания самой Юлии. Приведем его полностью, без купюр, в авторской орфографии и пунктуации малограмотной певицы.



«я желаю каждому найти себя. понять кто ты есть на самом деле и что есть твое...

Zivert спела про то, что все возможно Певица Zivert выпустила новую песню «Рокки» (слушать песню). Под отрывистый электробит 80-х годов певица поет о том, что все возможно, все можно поменять, если хочется. Иногда певица переходит на английский, иногда в песне неожиданно появляется соло на электрогитаре в духе Владимира Кузьмина.







«Я лишь надеюсь, что моя музыка будет помогать хоть 1% из 100 пережить что-то сложное или сможет направить на что-то лучшее... Значит, я живу не зря .. Значит, я пою не зря в мире, который поглотил хайп и тренды, я буду бороться за Смысл... До последнего...

Премию «BraVo» получили Билан и Little Big На третьей церемонии вручения Международной профессиональной музыкальной премии «BraVo», прошедшей в камерном формате, артисты российской эстрады получили золотые скрипичные ключи. 3 апреля 2021 года, при поддержке радио Monte Carlo и «Русской Медиагруппы», в Центральном Доме Литераторов прошёл Гала-ужин Премии «BraVo» 2021 по случаю вручения наград в области популярной музыки.



Традиционно Премией «BraVo» награждаются как представители классического искусства, так и исполнители современной популярной музыки. Как отметил президент РФ Владимир Путин в своём приветственном обращении к участникам Премии, «BraVo» вносит «большой вклад в развитие современной культуры,...

Макс Барских и Zivert спели «Bestseller» в стиле киберпанк Макс Барских и Zivert выпустили в свет дуэт «Bestseller» и клип на него, снятый Аланом Бадоевым (смотреть клип). Действие в клипе Бадоева происходит в некой пустыне, где сооружены футуристические компьютерные инсталляции, и оба артиста в духе киберпанка летают на космическом корабле и танцуют на блестящей подставке.







Ровно год понадобился артистам на создание этого дуэта. Больше шести месяцев ушло на песню, остальное время заняла работа над клипом про одиночество в стиле киберпанк, тем самым предугадывая возвращение мировой тенденции во всевозможных ее направлениях: от моды, кино, арта до музыки...