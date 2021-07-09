Zivert выпустила песню о летнем умении отпускать

«Моя Особенная Песня, так я ее всегда называла... Наконец-то может быть вашей. Хотелось начать лето с драйвовой энергией «Рокки». Мотивировать, помогать людям в какой-то важный момент их жизни. Но на альбоме была еще одна летняя история, но совсем другого ощущения... И в моём сознании она просто обязана была появиться на свет именно летом... Поэтому после нашего голосования решила, что хотелось бы приоткрыть занавес грядущего "Vinyl 2" именно с неё, с Моей Особенной Песни. Для меня "Del Mar" - мантра. По состоянию, а по смысловому насыщению - песня-совет, так я её и спела. Очень быстро и легко, на одном дыхании, как будто в 5 утра на кухне болтаешь за жизнь с лучшим другом, пока за окнами медленно рождается новый день. Помню, как бесконечно слушала эту крышесносящую музыку, написанную Аркадием Александровым, в самолёте, который нёс меня на далекий остров, а потом я прилетаю и опускаю своё тело в тёплый океан, не выпуская телефон с этой музыкой из рук... И от нашего соприкосновения вмиг целиком приходит вся мелодия. Так разом, легко и просто, будто её подарила мне вода. Поэтому так и зовут эту песню Del Mar (у моря). А потом Богдан Леонович написал этот текст, гениальный, как впрочем и все остальные его текста, но все же (для меня) Особенный. И это был выстрел в самое сердце. С тех пор я слушаю её каждый день, и очень давно мечтала о дне, когда она станет вашей. В её ДНК заложено чувство свободы. Она о величайшем умении отпускать... отпускать всё и вся... отпускать с лёгкостью и беспечно плыть навстречу неизведанному, словно ребёнок, радуясь каждому новому повороту судьбы. А ещё она о том, что в жизни надо быть не "переживателем", а наблюдателем, хотя бы порой. Поэтому в ней нет припева. Я хочу, чтобы после куплетов ничто не мешало вам наблюдать за своими чувствами. Только вы и его величество Вайб. Ты по-настоящему свободен, когда умеешь отпускать (что бы это ни было). Так что отпускай себя и наблюдай...», - цитируем поток сознания Юлии Зиверт.
«Для Zivert это, конечно, очередная проходная песня с летним вайбом. Выпустить и забыть. Это песня из тех, что самой очень приятно петь, но слушателям очень сложно слушать. Ни хуков, ни припева, ни тебе проигрышей, только необязательные гитарки. Может быть, Елка спела бы ее ярче. И все-таки Зиверт — яркая исполнительница, ее голос опознается с первой ноты, редкое нынче качество», - считает музыкальный критик Гуру Кен.
Комменты