Zivert выпустила стильный клип «Многоточия»

Режиссер клипа - Алексей Куприянов, ранее снявший видео на дуэт Zivert с Бастой «Неболей». Zivert предстает в роли официантки некой кондитерской, отчаянно завидующей чужой любви и свиданиям, которые проходят в кафе. Она приезжает ночью к кондитерской, разбивает стекло и крадет сердечко из витрины... А дальше стоит посмотреть сам клип.

Ближе всего новый образ Zivert к ролям Одри Хепберн в фильмах «Завтрак у Тиффани» или «Римские каникулы», однако можно найти отсылки и к ролям Людмилы Гурченко.



Zivert

«Любовь нельзя украсть. Любовь нельзя купить. Нельзя забрать, привязать, придумать. Её можно лишь найти… Это дар для тех, кто умеет покорно ждать и отчаянно верить. Как не сойти с ума в пучине собственного одиночества, когда "они так здорово бродят по улицам..."???», — рассуждает Zivert.