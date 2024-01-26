«Гран-КуражЪ» выпустили первый сингл «Станем вместе» нового альбома

«Станем вместе» – это своеобразный гимн группы «Гран-КуражЪ» на тему преемственности поколений. В записи композиции принял участие детский хор, который добавил этой песне душевности.

По мнению музыкантов, это одна из наиболее «форматных» песен будущего альбома «Легенды мира из огня», материал которого будет включать в себя множество мощных боевиков и баллад, включая 10-минутный эпик, который войдёт в концептуальный цикл с несколькими другими композициями пластинки.

Большой гастрольный тур в поддержку альбома стартует уже в марте.