Alekseev представил песню-признание «Навсегда»

В новом сингле «Навсегда» исполнитель, который ранее всегда избегал темы личной жизни, делится со слушателями тем, что сейчас происходит в его душе.

«Это песня-признание в любви. И я надеюсь, что девушка, которой я её посвящаю, ответит мне взаимностью», - комментирует Alekseev.

Релиз сингла, со слов артиста, стал возможным благодаря одной из его поклонниц. После сольного концерта, в рамках которого Alekseev исполнил live-версию песни «Навсегда», певец прочитал в своих социальных сетях комментарий девушки, которая попала в беду. Она призналась, что потеряла веру в себя, а песня «Навсегда» помогает ей бороться за место в жизни, справляться эмоционально и не опускать руки в тяжелой ситуации; исцеляет морально, несмотря на физическую боль, и вселяет веру в лучшее. Так, трогательная история девушки стала решающей в выборе нового сингла.

«Навсегда» - уже второй сингл Alekseev, авторства Кирилла Павлова - год назад Павлов подарил исполнителю песню «Океанами стали», которая взлетела на верхние строчки музыкальных чартов и обрела народную любовь. "Навсегда" - первая песня, которая войдет в новый, второй по счету, альбом Alekseev.

Команда артиста планирует экранизацию аудио-истории, над идеей клипа работает известный режиссер Алан Бадоев.