Alekseev показал в клипе «Целуй» новый имидж

Новый имидж певца – разработка дизайнеров Luvi, с которыми музыкант сотрудничает несколько лет подряд. Таким образом, облегченно-дерзкий образ синхронизировался с мироощущением и молодым возрастом артиста.

Режиссером клипа стал клипмейкер Алан Бадоев. Любопытно, что это уже шестая по счету совместная работа Бадоева и Alekseev.

«Алан Бадоев – человек невероятной энергетики. Он умеет заставить каждого участника творческого процесса поверить в идею и закрутить эту центрифугу настолько, что cъемочный день пролетел как одна минута. Это дорогого стоит!», - говорит Alekseev о сотрудничестве с Бадоевым.

Специально для клипа творческая команда подобрала 4-х совершенно разных по типажу девушек. Задача каждой из героинь – показать в кадре, как на них влияет музыка Alekseev. Интересно, что каждая участница съемочного процесса по-своему воспринимает текст песни «Целуй».

«Это 4 совершенно разные девушки. Но на каждую из них мое творчество будет воздействовать определенным образом…», - заинтриговал музыкант.



Alekseev

Сам Alekseev называет эту премьеру экспериментальной. И не удивительно, ведь саму песню «Целуй» артист считает стартом своего нового творческого этапа.

«Эта песня, как и клип – полная перезагрузка моего музыкального стиля. Я взрослею, мои жизненные ориентиры меняются. Хочется больше экспериментов. Все эти метаморфозы органичны с моим внутренним миром», - отмечает певец.

Видеоряд был создан… в одном из киевских офисных центров, который почти на сутки превратился в локацию для творчества.