Alekseev подарил себе сингл на день рождения

"Моя свобода. Какого ты времени года?" - первые строчки нового сингла "Сберегу", которые, по словам Alekseev, особенно резонируют с его внутренним состоянием сегодня - в период, когда артист подводит черту своего предыдущего года.

"Для меня день рождения - это повод встретиться с друзьями, поклонниками и моими родными людьми. Я много думаю в этот день: что получилось за год, что не успел, куда идти дальше. Благодарю тех, кто был рядом, помогал и верил", - делится Alekseev, и приглашает на свой официальный YouTube-канал послушать "Сберегу".

Также Alekseev анонсировал премьеру большого сольного live-концерта, которая состоится сегодня, 18 мая, в 18:00 на YouTube-канале певца.

Уже по традиции, третий год подряд, свой день рождения Alekseev встретит на сцене. Артист даст концерт в Одессе, который станет 29-ым в этом городе за три года.В рамках концерта Alekseev споёт и сингл "Сберегу". Релиз клипа на песню запланирован на ближайшее время.