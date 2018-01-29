Alekseev показал закулисье создания музыки

В новой видео-работе Alekseev приглашает зрителей подсмотреть закулисье создания музыки. О чем думает популярный исполнитель, оставаясь наедине c собой в момент созидания? Танцы под мелодию на любимых винилах, игра в футбол, размышления во время утреннего кофе, воспоминания чувств - все ради поиска подходящей эмоции для каждого слова и звука. Перематывая в памяти кадры из своей жизни снова и снова, артист придает нужную окраску и «проживает» песню.

По словам Алана Бадоева, новый клип на песню «Forever» построен исключительно на личности самого Alekseev и показывает, каким он есть вне камер.

«Клип отличается от тех, которые мы снимали раньше, ведь, обычно, это были киноистории. В этот раз мы пошли другим путем. Сконцентрировали внимание на персоналити Никиты и его харизме. В этом видео Alekseev можно рассмотреть, как под микроскопом. Клип требовал большой сосредоточенности и раскрепощения. И Никита с задачей справился на отлично!» - рассказывает режиссер Алан Бадоев.

«Forever» - это первая англоязычная композиция в творческом портфолио Alekseev. Музыку и слова песни написали авторы Кирилл Павлов и Евгений Матюшенко.

Напомним, уже 16 февраля в Минске состоится финал Национального отбора на конкурс "Евровидение", где зрители будут иметь возможность проголосовать за Alekseev и его песню "Forever".