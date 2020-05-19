Alekseev празднует день рождения «Ревностью»

Релиз приурочен ко дню рождения артиста, которому 18 мая 2020 года исполнилось 27 лет. В тексте песни он просит лирическую героиню не мешать свою ревность с его любовью.
- Ревность - хорошо или плохо? Как минимум легкомысленно, если мы говорим о таком большом чувстве, как любовь! – говорит Alekseev о своей новой работе. - Не мешайте ее проявлению, когда это нужно, но не давайте ей главную роль на пути к большому счастью. Это всего лишь контрастный эпизод в вашей совместной истории, не придавайте ему большого значения.
Релиз сингла состоялся на лейбле Sony, сообщает Intermedia.
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