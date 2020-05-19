Alekseev празднует день рождения «Ревностью»

Опубликовано пользователем

Украинский певец Alekseev выпустил новый сингл «Ревность» ко дню рождения (слушать песню).

Релиз приурочен ко дню рождения артиста, которому 18 мая 2020 года исполнилось 27 лет. В тексте песни он просит лирическую героиню не мешать свою ревность с его любовью.

- Ревность - хорошо или плохо? Как минимум легкомысленно, если мы говорим о таком большом чувстве, как любовь! – говорит Alekseev о своей новой работе. - Не мешайте ее проявлению, когда это нужно, но не давайте ей главную роль на пути к большому счастью. Это всего лишь контрастный эпизод в вашей совместной истории, не придавайте ему большого значения.

Alekseev
Alekseev

Релиз сингла состоялся на лейбле Sony, сообщает Intermedia.

Быстрый поиск: 