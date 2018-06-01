Alekseev показал откровенные кадры из душа

История отношений героя строчка за строчкой ложится в основу авторской книги. Пальцы на печатной машинке выбивают воспоминания словами на бумаге. Вспышки из прошлого, образы из памяти рождают новое произведение, где возможна другая реальность. И уже сложно уловить грань настоящего и виртуального...

Вместе с локациями в клипе меняется атмосфера и настроение героев, а две параллельных сюжетных линии, по задумке режиссера, разграничены черно-белой и цветной визуализацией. Впервые за время творческого пути Alekseev довелось сниматься в откровенной сцене. Вместе с главной героиней, участницей Freedom Ballet Марией Колосовой артист принимает душ в финальном кадре клипа.

"Играть влюбленных - большое испытание. Ваши отношения начинаются, когда режиссёр кричит: «Мотор!» и заканчиваются, как только оператор уводит камеру. Крайняя сцена, где мы с Машей принимаем душ, далась нам очень не просто. Сначала ничего не получалось, смущение брало верх и все выглядело не по-настоящему. Вокруг тебя много людей, они хотят поддержать, но это только сбивает. Тебе хочется все бросить и уйти, но ты не можешь подвести, и приходится вживаться в роль" - комментирует артист.