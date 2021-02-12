Alekseev спел о робкой любви «Сквозь Сон»

В новом клипе музыкант рассказывает о силе снов и их влиянии на реальную жизнь. Порой сны пробуждают в нас очень сильные эмоции: любовь, веру , радость, страх, — а самое главное понять, что это сновидение может для нас означать. Сны - это наша интуиция. С первых кадров новый клип Alekseev “Сквозь сон” переносит зрителей в атмосферу влюбленности. Видеоработа напоминает о том, что сны дают возможность прикоснуться к мечте.

По сюжету герой Alekseev приходит в сны девушки, чтобы признаться ей в любви.

«В клипе “Сквозь сон” я передал ощущение робкой влюбленности, – рассказывает о премьере клипа Alekseev. – Момент, когда кажется, что каждый неосторожный шаг или вдох может нарушить волшебную эфемерность. Мой герой решает прокрасться в сон девушки, чтобы рассказать о своих чувствах и, если суждено, получить отклик в реальности. Я знаю, что даже самые нереальные сны имеют свойство сбываться. Поэтому мечтайте , думайте и сны могут воплотится в жизнь».



Alekseev

Каждый кадр клипа пронизан романтической эстетикой, характерной творческому стилю Alekseev. Сцены, где артист парит в воздухе, пытаясь приблизиться к героине, выдались самыми сложными технически и физически.

Съемки клипа происходили под творческим руководством режиссеров Дениса Манохи и Максима Шелковникова, а роль главной героини сыграла украинская фотомодель Анастасия Бондарчук.