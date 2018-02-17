Alekseev представит Беларусь на «Евровидении»

В постановке Alekseev впервые в мире была использована новоизобретенная технология гибкого экрана. Cпециально для номера был использован нанометод визуализации - световая инсталляция на экранах и костюме-дисплее исполнителя.



Cветовая инсталляция на экранах и костюме-дисплее исполнителя

Авторство идеи номера Alekseev принадлежит продюсеру артиста, режиссеру Олегу Боднарчуку, известному своими новаторскими постановками на самых масштабных шоу и проектах. В том числе, номера для "America's got talent" c проецированием изображения на водный экран и для M1 Music Awards с парением над сценой в геометрическом пространстве, которые вызвали небывалый восторг и обсуждение зрителей и экспертов.

впечатляющий номер Alekseev принесли артисту билет на конкурс "Евровидение" в Португалии. Интересно, что клип на сингл "Forever", снятый Аланом Бадоевым, на официальном YouTube-канале артиста с момента релиза посмотрели уже больше миллиона раз.

Европейские букмекеры делают самые высокие ставки на Беларусь за 15 лет участия страны в конкурсе.

«Евровидение-2018» пройдет в Лиссабоне с 9 по 12 мая 2018 года.