Alekseev выпустил новый альбом «Моя звезда»

Впервые артист так открыто спел и рассказал о пережитых чувствах.





В преддверии выхода сингла Alekseev выложил в Инстаграм фото девушки, под которым написал следующее:





"Сегодня у каждого из нас свой путь, но всякий раз, когда я остаюсь наедине с собой - задаюсь лишь одним вопросом: "Как ты там?"





18 ноября Alekseev впервые представил live-версию сингла на своём большом сольном концертном шоу, которое состоялось в Минске.

