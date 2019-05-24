Alekseev выпустил новый альбом «Моя звезда»

- Если вы всё еще связываете поп с однообразием, то этот альбом разрушит ваши иллюзии, - утверждают представители лейбла. - В нем намеренно нет единой музыкальной концепции. Зато есть весь актуальный и приятный слуху саунд, под который и танцевать можно, и слезу пустить.
Сам артист говорит, что для него этот диск выступил неким творческим рубежом. Стоит отметить, что Alekseev стал также музыкальным продюсером альбома «Моя звезда».
- Поэтому палитра стилей так широка и насыщена, - считают представители Sony Music.
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