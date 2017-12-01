Alekseev подделал документы ради работы

«Я начинал свой трудовой путь промоутером. Пришлось подделывать документы потому, что на интересующую меня позицию брали только с 18-ти лет. С тех пор я сменил много профессий, пока не начал заниматься любимым делом. Без везения не может быть успеха, но свой шанс нужно заслужить, а потом удержать», - поделился Alekseev.

В интервью журналу «Отдохни» певец также признался, что его вдохновляет жизнь, концерты и зрители, которые поют в унисон с ним песни. Это самая главная награда для артиста.

«За последний год мы дали больше 150 концертов. Состоялся мой дебютный Тур в поддержку выхода альбома "Пьяное солнце", и везде залы были полные! Это такая радость, когда уже во второй части концерта все зрители встают со своих мест и танцуют, поют вместе со мной. И так в каждом городе, в каждой стране. Мы посетили больше 20-ти стран. Начиная с первого концерта, и заканчивая крайними большими шоу в столицах, что-то внутри меня менялось и к финалу я пришел другим - с новыми чувствами и новым вдохновением», - комментирует певец.

Не смотря на такой успех, Alekseev поделился, что основным приоритетом в жизни для него является не слава, а любовь, которой он отдастся сполна, если случится взаимное и всепоглощающее чувство.

Артист рассказал, что Новый 2018 год, уже по традиции, встретит на сцене, а в последний месяц 2017-го - Alekseev порадует своих поклонников сюрпризами. Совсем скоро выйдет новый клип исполнителя на сингл "Навсегда" из будущего второго альбома.