Alekseev представил автобиографический клип «Как ты там»

Впервые артист так открыто спел и рассказал о пережитых чувствах. В преддверии выхода сингла Alekseev выложил в Инстаграм фото девушки, под которым написал следующее: "Сегодня у каждого из нас свой путь, но всякий раз, когда я остаюсь наедине с собой - задаюсь лишь одним вопросом: "Как ты...