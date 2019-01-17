Alekseev представил автобиографический клип «Как ты там»

Не так давно Alekseev признался поклонникам, что его отношения, которые длились 7,5 лет закончились. Впервые артист откровенно рассказал о личном на своей Инстаграм - странице, а новый сингл «Как ты там» посвятил этой главе своей жизни. ПопКлипыДолгожданный клип на песню, премьера которого состоялась сегодня, отзеркалил всю историю пережитого певцом. Режиссировал клип продюсер Alekseev, известный режиссер - постановщик Олег Боднарчук. Главную женскую роль исполнила актриса Анастасия Сергеева. Быстрый поиск: Alekseev Добавить комментарий
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