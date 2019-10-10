Alekseev научился кататься на скейте ради клипа

Режиссером видео выступил украинский клипмейкер Алан Бадоев, а музыку написал композитор Руслан Квинта. Как сообщили Intermedia в пресс-службе артиста, съемки ролика проходили в Исландии.
— Все случилось очень спонтанно! Алан предложил идею клипа и съемки в Исландии, и мы согласились без раздумий, — рассказал Alekseev. — Нет места на Земле, где можно было бы гармоничнее визуализировать песню «Камень и вода». Не просто так, именно там она была рождена Русланом. Такой нетронутый девственной природы я никогда не видел. Это перевернуло мое сознание. Исландцы спокойно могут пить воду из-под крана, вся растительность привезена из других стран, поскольку в самой Исландии ничего не растет, каждое дерево охраняется государством, также нигде вы не найдете мусора на улице. Люди тщательно берегут свою страну от загрязнения. Хочу, чтобы каждый, кто посмотрит это видео, хотя бы на долю почувствовал то, что пережил я, будучи там. Наша планета невероятна. Так важно ее любить и ценить.
Специально для клипа Alekseev научился кататься на скейте. Кроме того, для артиста был разработан специальный костюм, для которого использовали уникальную светоотражающую ткань.
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