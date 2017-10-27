Бизнес МакSим пострадал из-за кризиса

В кризис страдает бизнес не только простых людей, но и звезд. Певице пришлось расстаться с собственным учебным заведением, расположенным в самом центре столицы.

«Именно здесь была дорогая аренда, – рассказали «СтарХиту» сотрудники школы. – Поэтому в какой-то момент содержать помещение стало невыгодно. Учеников у нас хватает, причем для большинства из них местоположение учреждения непринципиально. Со всеми мы на связи, иногда даем ребятам советы по телефону, некоторые пока приезжают на частные уроки к тем педагогам, с которыми мы работаем. Сейчас присматриваем другое помещение под школу, уже выбираем из двух вариантов наиболее подходящий».

Идея школы-студии возникла у певицы давно, а к ее реализации МакSим приступила, когда столкнулась с отсутствием занятий, которые были необходимы ее старшей дочке Александре. В школе преподавали дефиле, телемастерство, сценическую речь, актерское мастерство, историю искусств и многое другое. Также периодически проходили мастер-классы от самой МакSим и ее звездных коллег по сцене.