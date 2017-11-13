Державин отказался комментировать раскол «Машины времени» из-за Крыма

Такое сообщение на своей странице в Facebook опубликовал журналист Айдер Муждабаев. В свою очередь, лидер «Машины времени» Андрей Макаревич информацию опроверг. По его словам, Державин действительно не едет на Украину, но по совершенно другим причинам.



Машина времени

Сам Андрей Державин на просьбу НСН опровергнуть раскол внутри «Машины времени» из-за «крымского вопроса», ответил отказом и повесил трубку.

«За что боролись, на то и напоролись»: Макаревич о разрыве дипотношений Москвы и Киева При этом, Андрей Макаревич, комментируя ситуацию с заменой клавишника, подчеркнул, что отсутствие Державина на гастролях обсуловлено причинами, которые пока что преждевременно обсуждать, сообщает Газета.ру.

Ранее украинские СМИ уже сообщали о расколе в «Машине времени» из-за отношения к Крыму. По информации журналистов, Андрей Державин и директор группы Владимир Сапунов поддержали волю жителей полуострова о присоединении к России, а вокалист, бас-гитарист Александр Кутиков выступил за Киев. На тот момент Андрей Макаревич раскол в команде также опроверг.