Дима Билан - «Эгоист»

Archer Music Production LLC, 2017.

Жанр: поп-музыка

Для начала, новый альбом Билана продается на iTunes за $13.99, и это самая большая цена за альбом русского поп-артиста, которую лично я встречал на iTunes. В принципе, статус позволяет.

«Эгоист» переполнен песнями о трудностях жизни — несчастная любовь, одиночество, непонимание, зависть. Фразы вроде «Нет смысла больше жить» (трек «Жуть») нечасто встречаются в поп-хитах. Впрочем, на хитовость почти все песни альбома явно не рассчитывают. Это именно высказывание, которое на своем сайте Билан сформулировал так: «Альбом, который я предлагаю на суд моих преданных единомышленников - это музыкальное путешествие внутрь себя, поиск своего подлинного «Я». Вот как только «нарою» эти важные ответы - обязательно поделюсь со всеми! А сейчас я нахожусь в самом разгаре этих увлекательных поисков и приглашаю всех, кому это интересно, путешествовать вместе».

Пока не нашел, судя по альбому. Сквозь песни сквозит разочарование и полное отсутствие интереса к жизни (или к музыке, как вариант).

Песни качественно сделаны и технологично спеты, но ни одна из песен даже не намекает на интерес к музицированию как таковому или к вокалу как одному из самых совершенных инструментов на планете. Помните, когда Майкла Джексона спрашивали, зачем он делает такие длинные проигрыши и вокализы, он отвечал, что так музыка диктует. У Билана музыка ничего не диктует вообще. Холодные каменные джунгли, в которых разочарованный в жизни голос поет нечто «модное». Будь я врачом, я бы заинтересовался психологическим состоянием пациента…

У Билана отменный поп-вокал, но здесь он задействует его от силы процентов на десять. Крайне бедный тембральный окрас, минимум эмоций. Аранжировки не то, что не драйвовы, но даже отсылают к андеграундной электронике «на любителя». Самая мелодичная песня «Держи» Дениса Ковальского уже успешно отыграла свое осенью, но что из альбома способно заменить его — пожалуй, вообще ничто. Стадионных хитов нет.

Заглавная песня альбома авторства известного по M-Band Влада Рамма вполне шаблонна, хотя и не без хука (что сработает на пару месяцев). «Монстры в твоей голове» Антона Шаплина с эффектами автотюна и телефона, давно не модными, производят скорее депрессивное впечатление (в отличие от аналогичной меладзевской «Параллельные»). «Девочка, не плачь» Аркадия Александрова и «Белая магия» Давида Тодуа столь обескураживающе шаблонны, что и комментариев не заслужили. Песни самого Билана - «Рай» и «Жуть» - куда более парадоксальны и свежи, но с мелодикой и хуками беда.

Билан на перепутьи, и не в первый раз. Он повзрослел, но его публика — нет. Он хочет остаться модным, но высказаться хочется гораздо больше.

Примитивные электронные семплы для изливания души — не самая лучшая форма, очевидно. Я не знаю, в курсе ли Дима Билан, что еще живы великие композиторы Александра Пахмутова и Александр Журбин, Мурад Кажлаев и Игорь Матвиенко, что живы поэты Константин Арсенев и Герман Витке… Очевидно другое — нужны великие мелодии и великие тексты, чтобы высказываться на тему одиночества. Не готовые болванки-треки покупать. А работать отдельно с поэтом, композитором, аранжировщиком. И потом все это нервно и непросто согласовывать. Но только так появляются шедевры.

Неизвестно, куда пойдет дальше Билан. Куда угодно. У него невероятный потенциал, и он растрачивает его сейчас попусту. Запасы еще есть, но выпуск бессмысленных альбомов его сжигает тоже попусту. Пожелаю удачи.

Оценка: 7 из 10

Гуру КЕН