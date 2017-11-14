Из «Машины времени» ушел директор

Об этом он сам сообщл поклонникам творчества коллектива.

"Дорогие фанаты группы "Машина Времени", почитатели, сторонники и даже равнодушные, хочу слегка успокоить всех вас, пребывающих в недоумении, судя по ажиотажу вокруг нашего коллектива.

Успокойтесь, все в порядке.

Свято место пусто не бывает! Перестав быть директором, я остался другом и членом команды со всем багажом знаний, навыков, опыта и контактов, что, надеюсь, пригодится и группе, и моему преемнику. Я благодарен всему коллективу за подаренное счастье забыть на протяжении 10 лет о своем недуге, считавшему и принимавшему меня за равного. Это дорогого стоит! Я жил, работал, летал с группой, не потеряв ничего, как мне представлялось, из прежней жизни. Спасибо им.

Я обращаюсь к вам напрямую, без посредников из СМИ, которых, если и читаете, и слушаете, подвергайте своей рецензии и делите все на бесконечность", - написал бывший директор группы.

Владимир Сапунов работал с группой «Машина времени» с 1994 года.