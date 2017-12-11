МакSим обвиняют в разрушении чужой семьи

В редакцию «СтарХита» обрати­лась женщина, ошарашившая признанием: «Хочу рассказать, как МакSим понадобился мой муж. 17 лет брака закончены, ребенок остался без отца».

Как оказалось, драма в жизни 38­-лет­ней москвички Людмилы Ребровой развернулась несколько месяцев на­зад: в ВИП­-зале аэропорта ее супруг, бизнесмен Борис Воробьев, познако­мился с певицей, которая вместе с концертным директором ожидала посадки на рейс. Они обменялись телефонами. После этого, по признанию женщины, муж якобы стал другим, в семье начались ссоры. В итоге 1 декабря она подала на развод.

После того как Реброва пообещала сделать историю достоянием общественности, якобы начались угрозы со стороны МакSим.



МакSим

«Данная особа подсылает людей – хо­чет выяснить, что мне известно, – про­должает Людмила. – Обещает подать в суд за клевету, обобрать до нитки, записывает наши телефонные разго­воры, оскорбляет. Не имею ни малей­шего понятия, что еще может прийти ей в голову. Складывается впечатле­ние, что это я разбила семью, а не мой супруг закрутил с ней роман. Пару дней назад решила на некоторое время уехать из Москвы. Вернусь к январю. В это время должен состояться развод. Брак уже не спасти, да и не хочу».

За комментарием по поводу случивше­гося «СтарХит» обратился и к винов­нице скандала – МакSим.

«Мое сердце сейчас абсолютно свободно, – призналась певица. – И я не могу отвечать за всех ревнивых женщин, чьи мужья слушают мои песни».