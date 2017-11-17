The Weeknd заработал больше, чем Adele и Bieber

Лидером рейтинга стал 27-летний музыкант Эйбел Тесфайе, известный под псевдонимом The Weeknd, зарабатывающий около $92 млн в год. Основу его дохода составляет концертная деятельность, которая за прошедший год принесла ему, по оценкам американского Forbes около $75 млн.



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Вторую строчку занял 23-летний поп-исполнитель Джастин Бибер с годовым доходом в $83,5 млн. Канадский певец впервые появился на обложке Forbes в 2012 году, когда ему едва исполнилось 18 лет, но и сейчас он не намерен останавливаться на достигнутом. Третье место у британской певицы Адель, которой весной этого года исполнилось 29 лет. Ее последний альбом «25» хоть и вышел в 2015 году, стал самым продаваемым в 2016 году с тиражом в 1,73 млн копий. За счет продаж альбома и концертов Адель получила $69 млн.

Совокупный годовой доход 30 молодых знаменитостей, вошедших в рейтинг, составил $1,24 млрд. Заработок оценивался за период с 1 июня 2016 по 1 июня 2017 года. В качестве источника данных авторы использовали данные Nielsen, NPD Bookscan, Pollstar, Box Office Mojo, Songkick, D'Marie и IMDB, а также интервью с экспертами и участниками рейтинга.