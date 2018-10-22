«Алиса» показала свою «Работу»

«С Константином Евгеньевичем мы познакомились во время съемок ролика про Константино-Еленинский монастырь из серии «Храм 78», - рассказывает режиссер клипа Светлана Анучкина. - Когда я ехала на съемку, то ожидала встретить закрытого человека в темных очках… Но я сильно ошиблась. Константин Евгеньевич оказался не просто открытым и светлым человеком. От него веет силой, энергия жизненная от него плещет и заражает всех вокруг. Мне кажется, это в полной мере отразилось в том самом ролике. Нельзя остаться равнодушным к такому харизматичному и волевому человеку. И его песни для меня после этой короткой встречи стали куда ценнее. Зазвучали по-другому. После этого съемочного опыта родилась идея снять документальный фильм про Кинчева, про разного Кинчева, про Кинчева в «очках и без». Мы начали обсуждать эту идею в первую очередь с Александрой Панфиловой, думаю, все поклонники знают, что Саша жена Кинчева и бессменный арт-директор «Алисы». В процессе обсуждения решили поснимать на репточке, как раз сейчас, между гастролями, идут репетиции к юбилейным концертам. У меня появилась возможность подсмотреть то, что всегда остается за кадром. Как раз из этой небольшой зарисовки «изнанки», одного «рабочего дня», сложилось видео на песню «Работа» с альбома «Ъ»»