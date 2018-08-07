«Алиса» презентовала сингл и пообещала подарки

- «Москва» - песня с нового альбома группы «Алиса», выпуск которого планируется в 2019 году. «Москва» публикуется первой не потому, что пауза между альбомами затянулась, ...а потому что «просто так захотелось», - говорит Константин Кинчев.

«Напишите #алиса35 на любой ближайшей поверхности (на земле, на бумаге, на футболке, хоть на себе), снимите это на видео, добавьте хэштег #апростотакзахотелось и опубликуйте вместе с репостом «Москвы» Автора самого интересного видео ожидает подарок от группы», - обещает группа.