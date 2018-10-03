Андрей Макаревич готовит две выставки

«Малая выставка называется «Принцип красного». Мы вместе с художником Аллой Решетниковой сделали серию шелкографии, где помимо белого цвета бумаги использовали красный и черный цвет. Эта выставка пройдет в галлерее «Роза Азора», где я постоянно выставляюсь, она будет идти недолго, всего 4 дня, с 25 октября. Большая выставка планируется в «Мультимедиа Арт Музее» Ольги Свибловой на Остоженке. Открывется она 10 декабря (во всяком случае, так мы планируем). Это будет большая, моя персональная выставка. Я хочу показать все лучшее, что накопилось за 65 лет», - рассказал НСН артист.



Андрей Макаревич

Увидеть художественные работы Андрея Макаревича можно будет с 25 октября в галерее «Роза Азора» и с 10 декабря в «Мультимедиа Арт Музее».