Artik&Asti выпустили клип на песню «Ангел»

«Ангел»- песня с невероятной энергетикой и глубоким смыслом, песня которую ловили по кусочкам поклонники группы и ждали выпуска, поэтому было решено снимать минифильм о той единственной любви, которую не возможно забыть никогда.

Режиссёр клипа Марета Келигова и Артик роль главной героини доверили Асти. История про незабываемую первую любовь, которую каждый, кто однажды любил и был любимым, несет это чувство через всю жизнь.

Фантастические съемки, прекрасная актерская работа Асти и ее партнеров сделали историю, рассказанную Артиком, живой и трагической.

Асти: «Это видео как часть меня, моей истории. В каком-то смысле это видео отображает мою жизнь. Я хочу посвятить его моей первой и единственной пока любви, ведь у любви нет прошедшего времени. Для меня это было счастьем-играть такую роль, о которой мечтала»

Артик: «Сюжет был задуман именно под эту пеcню. История о любви, которую можно потерять в один миг, но помнить всю свою жизнь»