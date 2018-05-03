Aвичи скончался от потери крови

О смерти артиста стало известно в минувшую пятницу. Это произошло в Омане в городе Маскат, где Авичи находился с частным визитом. Местная полиция сообщила шведским СМИ, что каких-либо следов преступления не нашла и никого не подозревает. Источники TMZ, знакомые с обстоятельствами происшествия, заявляют, что к смерти привело кровотечение.

Ранее семья погибшего диджея сообщила, что музыкант испытывал "сильный стресс", к которому привел его "перфекционизм" и постоянная тяжелая работа.

Авичи, настоящее имя Тим Берлинг, родился в 1989 году. Профессиональная карьера артиста началась 2006 году. В 2010 году он прославился благодаря синглам "My Feelings for You", "Seek Bromance", "Blessed" и "Levels". По данным журнала Forbes, в 2013 году музыкант входил в десятку самых высокооплачиваемых диджеев мира. В том же году Авичи выпустил дебютный альбом, куда вошла ставшая потом всемирно известной песня "Wake me up".

В 2016 году артист сообщил, что прекращает концертные выступления и поездки, но пообещал продолжать заниматься музыкой.

РИА Новости