«Би-2 FEST» собрал 120 тысяч зрителей

В фестивале приняли участие друзья музыкантов: легендарная белорусская команда «Солнечная сторона», проект Яна Николенко «Сети», американские гости Midnight Faces и группа Brainstorm, с которой Би-2 уже давно связывают и теплые дружеские, и плодотворные профессиональные отношения.

Завершился же «Би-2 FEST» более чем двухчасовым выступлением группы Би-2, представившей жителям и многочисленным гостям Бобруйска шоу «Горизонт событий».

Для тех, кто планировал провести на площади у «Бобруйск-Арены» весь день, работал фудкорт, а также бесплатно раздавалась вода, пришедшаяся в этот жаркий июльский день как нельзя кстати.



«Би-2 FEST» посетили 120 тысяч человек

Попасть на «Би-2 FEST» мог любой желающий - вход на фестиваль был свободным. Такого количества гостей Бобруйск ещё не видел – услышать и увидеть участников 7-часового фестиваля пришли, приехали и даже прилетели 120 тысяч человек.