«Би-2» снимают документальный фильм о концерте в «Олимпийском»

Шура Би-2 поделился подробностями о новом проекте команды.

«В этот раз мы решили сделать документальное кино: будем снимать песни, которые имеют отношение к «Горизонту событий» в «Олимпийском» (не всю программу, 11-12 песен). И все это будет перебиваться интервью: будем рассказывать, как мы все это готовили»,- рассказал НСН артист.

После масштабного концерта в «Олимпийском» группа «Би-2» продолжит гастрольный тур. Следующий концерт в Москве запланирован только на май – группа выступит в «Крокус-Сити Холле» с симфоническим оркестром.