Би-2 выпустили аудиоверсию концерта с оркестром

Дирижер — Заслуженный артист России, Заслуженный деятель искусств России Феликс Арановский. Специальными гостями концертов стали Ренарс Кауперс (группа Brainstorm) и Тина Кузнецова, уже не раз принимавшие участие в проектах Би-2 — с оркестром и не только.

Сегодня группа представила поклонникам аудиозапись песен, прозвучавших на шоу, которое состоялось в Кремле 24 марта.

В ближайшее время Би-2 планируют выпустить концертное издание на физическом носителе. В него войдут: видео-запись шоу с симфоническим оркестром (DVD), аудиозапись песен (2CD), а также буклет с фотографиями, сделанными во время концерта (16 страниц).

В Москве выступления Би-2 с симфоническим оркестром состоятся 18 и 19 мая в «Крокус Сити Холле» — все билеты на эти концерты были проданы еще за 2 месяца до шоу. А в Северной Столице группа представит новую концертную программу с оркестром летом – выступления пройдут 8 и 9 июня в БКЗ «Октябрьский».