Би-2 выпустили «Горизонт событий» на виниле

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Группа Би-2 представила новое издание альбома «Горизонт событий», состоящее из 2 пластинок (винил 2х180 грамм), в которые вошли 11 песен и 5 бонус-треков - оригинальных каверов и совместных работ с другими исполнителями.

Кроме того, в двойном альбоме «Горизонт событий» поклонники группы найдут плакат с изображением участников Би-2 и текстами песен.

Горизонт событий

«Горизонт событий» Би-2 выпустили 29 сентября 2017 года. Четыре из вошедших в пластинку песен стали хитами ещё до официального релиза альбома — это синглы «Лайки», «Лётчик» и «Виски», записанный Би-2 с американским автором и исполнителем песен Джоном Грантом, а также композиция «Пора возвращаться домой» feat. Oxxxymiron.

Приобрести альбом «Горизонт событий» на виниле и CD, а также другой merch Би-2 можно в официальном интернет-магазине группы: shop.bdva.ru

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