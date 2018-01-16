Би-2 выпустили «Горизонт событий» на виниле

Кроме того, в двойном альбоме «Горизонт событий» поклонники группы найдут плакат с изображением участников Би-2 и текстами песен.

«Горизонт событий» Би-2 выпустили 29 сентября 2017 года. Четыре из вошедших в пластинку песен стали хитами ещё до официального релиза альбома — это синглы «Лайки», «Лётчик» и «Виски», записанный Би-2 с американским автором и исполнителем песен Джоном Грантом, а также композиция «Пора возвращаться домой» feat. Oxxxymiron.

Приобрести альбом «Горизонт событий» на виниле и CD, а также другой merch Би-2 можно в официальном интернет-магазине группы: shop.bdva.ru