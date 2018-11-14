Билетные спекулянты заработали на «Щелкунчике» около €1 млн

Ранее глава комитета по культуре при Госдуме Елена Ямпольская сообщила, что комитет поддержит законопроект "О внесении изменений в закон РФ "Основы законодательства Российской Федерации о культуре" в части совершенствования порядка реализации и возврата билетов на культурные мероприятия в первом чтении, но при этом предлагает более подробно доработать его во втором чтении.

Законопроект создан для того, чтобы совершенствовать порядок реализации и возврата билетов на театрально-зрелищные, культурно-просветительские и зрелищно-развлекательные мероприятия, и решить проблемы, которые связаны с незаконной перепродажей билетов по цене выше стоимости услуги, указанной в билете.

"Мы цены на билеты делаем некоммерческими. У нас цели и задачи другие. Мы не можем поднимать цены: понимая социальную функцию, мы держим предельные цены на билеты. На этой разнице живут спекулянты. В связи с этим мы просим поддержать закон… Он очень серьезно упорядочит взаимоотношения по продаже билетов", — сказал Урин в ходе дискуссии на круглом столе в Госдуме.

Он подчеркнул, что театры стараются самостоятельно бороться со спекулянтами, например, введением именных билетов. Появление закона очень поможет процессу.

Как отметил гендиректор ГАБТа, по расчетам, доход спекулянтов в минувшем году на перепродаже билетов на "Щелкунчика" составил около миллиона евро. "Мы брали по минимальной ситуации двойной цены, а они продают и дороже. Речь идет, конечно, о сайтах… Я хотел, чтобы в интересах зрителей этот закон был принят", — отметил Урин.

РИА Новости