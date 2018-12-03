Макаревич и Урин войдут в Общественный совет по культуре

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу комитета.



Андрей Макаревич

Также приглашения присоединиться к совету уже приняли спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, худрук Театра Олега Табакова Владимир Машков, худрук Театра Наций Евгений Миронов, руководитель кинокомпании СТВ Сергей Сельянов, директор института социологии РАН Михаил Горшков, ректор Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского Александр Соколов, художественный руководитель и главный дирижер Национального филармонического оркестра России Владимир Спиваков.

Как отметили в комитете, в состав совета войдут не только деятели культуры, но и журналисты, ученые, лидеры общественного мнения. Приглашения присоединиться к его работе были разосланы лишь на прошлой неделе.

Председатель комитета Елена Ямпольская заявила, что идеологические разногласия и эстетические расхождения - последнее, что может помешать при формировании нового органа. "Нас интересуют люди, у которых всегда есть собственная точка зрения, те, кого отличает широкий взгляд на явления и события, к кому прислушиваются сограждане", - подчеркнула она.

Как предполагается, совет будет готовить предложения по совершенствованию законодательства, вырабатывать консолидированную общественную позицию по значимым вопросам в сфере культуры.