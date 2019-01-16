Макаревич и Урин вошли в совет комитета Госдумы по культуре

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу комитета.



Андрей Макаревич

"Считаю, что этот [общественный] совет должен обсуждать резонансные общественные вопросы, связанные с гуманитарной повесткой в самом широком смысле. Мы такой совет создали, я очень признательна всем, кто в него согласился войти", - приводит пресс-служба слова главы комитета Елены Ямпольской.

По ее словам, в совет вошли "люди самых разных взглядов и убеждений". "Я знаю, что я славлюсь как человек крайне консервативных взглядов, но я очень рада, что в наш совет согласился войти Андрей Макаревич, например, мне очень интересно, какое мнение он будет высказывать, я надеюсь, 28 января", - подчеркнула Ямпольская.

Первое заседание совета состоится 28 января 2019 года. "Мы объявили в качестве темы современные методы взаимодействия государства и культуры", - сказала глава комитета по культуре.

Всего в совет вошли 22 человека.

Как предполагается, совет будет готовить предложения по совершенствованию законодательства, вырабатывать консолидированную общественную позицию по значимым вопросам в сфере культуры.