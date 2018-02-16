Борис Гребенщиков выпустил «Время N»

В записи нового альбома БГ участвовали музыканты из разных стран, в том числе очень известные: в песне «Крестовый поход птиц» на синтезаторе играет Брайан Ино, а в треке «На ржавом ветру» можно услышать участников группы King Crimson — саксофониста Мела Коллинза и барабанщика Джереми Стейси.

Анонсируя выход пластинки, Борис Гребенщиков отметил, что «Время N» — заключительная часть трилогии, в которую вошли альбомы «Архангельск» и «Соль». Он также добавил: «Для меня лично вся музыка, которой я занимаюсь — это „Аквариум“. Так что когда вы видите буквы БГ, то просто имейте в виду, что БГ — это псевдоним „Аквариума“».