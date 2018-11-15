Дима Билан присматривает место на кладбище

Как сообщил радиостанции «Говорит Москва» Дима Билан, государственная награда даёт ему определённые льготы.

«Если раньше это были льготы на общественный транспорт, то, что я чётко успел за сегодня посмотреть и выучить, это возможные льготы на Новодевичьем или Ваганьковском кладбище. Тоже, на самом деле, очень недурно».



Дима Билан

По словам Димы Билана, сегодняшнее событие стало для него сюрпризом.

«Я рад, но я не ожидал. По наивности и максимализму периода 2006-2010 годов были ожидания, но потом я эту мысль отпустил для себя. Конечно, понимал, что самоцель – это работать. Меня привело в профессию желание заниматься музыкой. Это самое дорогое, что можно приобрести в этой жизни. Я, конечно, обрадован невероятно. Нахожусь в приподнейтешем настроении. Иногда понимаешь, что порой необходимо просто получить какое-то подтверждение извне, что тебя слышат».

Билан добавил, что разговоры о присвоении ему звания начались после «Евровидения».