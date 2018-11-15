Дима Билан присматривает место на кладбище

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Владимир Путин присвоил Диме Билану звание заслуженного артиста Российской Федерации.

Как сообщил радиостанции «Говорит Москва» Дима Билан, государственная награда даёт ему определённые льготы.

«Если раньше это были льготы на общественный транспорт, то, что я чётко успел за сегодня посмотреть и выучить, это возможные льготы на Новодевичьем или Ваганьковском кладбище. Тоже, на самом деле, очень недурно».

Дима Билан
Дима Билан

По словам Димы Билана, сегодняшнее событие стало для него сюрпризом.

«Я рад, но я не ожидал. По наивности и максимализму периода 2006-2010 годов были ожидания, но потом я эту мысль отпустил для себя. Конечно, понимал, что самоцель – это работать. Меня привело в профессию желание заниматься музыкой. Это самое дорогое, что можно приобрести в этой жизни. Я, конечно, обрадован невероятно. Нахожусь в приподнейтешем настроении. Иногда понимаешь, что порой необходимо просто получить какое-то подтверждение извне, что тебя слышат».

Билан добавил, что разговоры о присвоении ему звания начались после «Евровидения».

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