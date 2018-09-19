Дима Билан стал виновником ДТП

ДТП произошло в районе на Ленинском проспекте в районе дома 146.



Дима Билан

«Все обошлось! Стресс словил конечно, но что только не бывает в этой жизни ... салон заполнился резким дымом , подушки безопасности сработали резко и удар был ощутимым, что в голове все перевернулось ... шок сейчас догоняет, сами понимаете выброс адреналина и кортизола ... фууух руки потряхивает ... все обошлось! И у всех обошлось», - написал Билан в соцсетях.

Певец признал, что виноват в аварии. А также рассказал, что сам вызвал ДПС, пожарных и скорую.