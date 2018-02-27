Фильм о группе «Ленинград» вышел в прокат

Автор картины — Драган Куюнджич, американский философ и культуролог, профессор славистики Университета Флориды.



В Питере — петь. Сергей Шнуров

В 2017 году рок-группа «Ленинград» отметила 20-летний юбилей. За 2016 год два новых видеоклипа «Ленинграда» — «Экспонат» и «В Питере — пить!» набрали почти 200 миллионов просмотров на популярных Интернет-ресурсах. Для режиссера фильма это послужило поводом для встречи с лидером группы Сергеем Шнуровым. Хорошо владеющего русским языком американского профессора заинтересовало творчество группы, как и ее беспрецедентная популярность в России.