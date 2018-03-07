Гитарист «Крематория» стал эндорсером Gibson

«Мне нравится Гибсон за отличные звук и дизайн, первую гитару этой компании я купил в 2012 году. Это был Gibson ES-135 красного цвета. Меня поразил тогда звук и я решил остановиться на этой фирме. Конечно, я пробовал разные гитарные бренды, но удобство и характер звука этих гитар не отвечали моим требованиям и в конце концов я решил окончательно остановиться на гитарах Gibson.

Сейчас я выбрал Gibson SG Deluxe за неповторимый звук - жирный, пробивной, напористый, наглый, и в то же время певучий, за удобство игры и третий хамбакер! Давно хотел гитару с такой конфигурацией звукоснимателей. На сегодняшний день для меня Gibson SG Deluxu - эталон среди гитар...».



Владимир Куликов