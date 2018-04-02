Лолита экранизировала «Судьбу»

«С большим удовольствием могу сказать, что ко мне пришла песня, которая является моей. И это – судьба! – говорит Лолита. – Я думаю, здесь всё должно тронуть зрителя. Ради этого Михаил Гуцериев писал, Андрей Мисин – писал, а я – пела».

За экранизацию «Судьбы» взялись режиссёр Тина Баркалая и знаменитый оператор-постановщик Серж Роман – обладатель престижнейших Grammy и Серебряного и Золотого Каннских Львов.

Съёмки клипа проходили в Грузии, но чуть не были сорваны из-за непогоды. Несколько дней шёл сильнейший снегопад, из-за чего даже планировали переносить работу, однако в итоге снег быстро растаял, и к съёмкам всё-таки приступили. Наверное, это тоже – судьба! Лолита: «Я не ожидала такого сценария. Тина Баркалая пошла по глубокому смыслу слова «судьба», получилась библейская история. Только снята она не в библейских костюмах, но со знанием и с уважением к Библии. Тина смогла зацепить огромное количество пластов эмоций, характеров, профессий».

Сюжет клипа выстраивается вокруг древнего библейского символа - яблока. Здесь яблоко символ самой Судьбы. Яблоко катится по бесконечному столу вдоль нескончаемой вереницы разных судеб очень самобытных и колоритных героев клипа. «Катящееся яблоко – как наша жизнь, которая куда-то катится, когда мы проживаем её. – рассказывает Тина Баркалая. – Когда я послушала песню Лолиты на стихи поэта Михаила Гуцериева, стало понятно, что эта песня про всех нас, про нашу жизнь». Клип явился визуальным воплощением глубоко насыщенных стихов Гуцериева, пронизанных тонкой философской лирикой.