Лолита отвезет поклонников в Грузию

На странце Instagram певицы @lolitamilyavskaya подходит к завершению акция, в качестве главного приза которой Лолита предлагает поездку в Грузию по местам съемки клипа "Судьба" и не только.

Победители посетят самые интересные музеи и другие достопримечательности Грузии, а остановятся в том самом отеле, где жила Лолита во время съемок клипа "Судьба". Акция пользуется успехом - тысячи претендентов присылают свои самые необыкновенные истории, делятся самыми сокровенными событиями своей жизни. Совсем скоро Лолита объявит счастливых победителей конкурса.