Макаревич записал альбом джазовых версий хитов «Машины времени»

Yo5 - это проект, состоящий из Андрея Макаревича (гитара, вокал), Евгения Борца (клавишные), Сергея Хутаса (бас), Давида Ткебучава (барабаны) и Тимура Некрасова (духовые).

Группа играет песни из репертуара «Машины Времени» и сольных дисков Андрея Макаревича в джазовых обработках. В пластинку, записанную за один день на тон-студии "Мосфильм" со звукорежиссером Андреем Левиным, вошли 9 песен: "Эпоха большой нелюбви", "Я рисую тебя", "Она идет по жизни, смеясь", "Паузы", "Старый корабль" , "Перекресток", "Картонные крылья любви", "Однажды мир прогнется под нас" и "Пора в обратный путь".

По словам Андрея Макаревича, мосфильмовская студия была выбрана из-за рояля - он там лучший в Москве. Пластинка Yo5 выйдет ограниченным тиражом - всего 500 штук (виниловый мастеринг делается прямо сейчас на Abbey Road), а будет ли CD-тираж - пока неизвестно.

«Спустя три года после создания команды Yo5 мы наконец записали альбом, - говорят музыканты. - Писали на очень хорошей студии. И вот что мы решили: мы дарим этот альбом вам. Его можно скачать бесплатно или прослушать на «Яндекс.Музыке», «ВКонтакте», на YouTube и других ресурсах. Если у кого-то возникнет желание помочь нам возместить расходы на запись — добро пожаловать на страницу проекта на Planeta.ru. Каждая копейка, полученная сверх потраченного, будет передана в фонд «Созидание» (адресная помощь детям с тяжелыми заболеваниями). Надеемся, вы нам верите. Мы вам верим.»