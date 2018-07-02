МакSим поставили серьезный диагноз

В последнее время певице не раз приходилось отменять запланированные концерты из-за недуга – в Вологде, Анапе, Краснодаре, кроме того, она не смогла присутствовать на дне рождения, который 10 июня организовал фан-клуб.



МакSим

Причиной недомогания стали проблемы с сосудами головного мозга, вызвавшие у врачей серьезные опасения за жизнь артистки. Именно специалисты настояли на том, что МакSим срочно необходим отдых.

«Осложнения со здоровьем у Марины начались достаточно давно, Несколько месяцев назад перед выступлением ей стало плохо: началось сильное головокружение, боль, шум в ушах. До этого подобное уже случалось, но обычно дома. Полежала – и прошло, даже не жаловалась. Тогда же пришлось обратиться за медицинской помощью. Вернувшись в Москву – пройти обследование в клинике. Тогда-то и были диагностированы серьезные проблемы с сосудами, вызванные, скорее всего, переутомлением и недосыпом. Марине же всегда хочется все успеть – и с дочками время провести, и музыкой позаниматься, и ночной монтаж клипа проконтролировать, а подъем, как правило, ранний: младшая, Машенька, жаворонок еще тот, завтракать без мамы категорически отказывается!» – рассказали «СтарХиту» в окружении исполнительницы.

Сейчас певица собирается пройти повторное обследование и сдать все необходимые анализы.

«Поводов для сильного беспокойства нет, – прокомментировала МакSим «СтарХиту» свое состояние. – Я долго откладывала момент, не придавала симптомам значения, но сейчас намерена плотно заняться здоровьем. А все свободное время проводить с детьми.