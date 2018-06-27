МакSим уходит со сцены

Певица не прощается с публикой навсегда — она намерена вновь заняться творчеством.

МакSим делает паузу в своей творческой деятельности, длившейся более двенадцати лет. Проблемы со здоровьем не позволяют артистке в полной мере раскрывать свой потенциал, поэтому начинающийся отпуск — лучшее решение в данной ситуации.



МакSим

Планы певицы не означают окончательного и бесповоротного прощания со сценой. МакSим намерена использовать творческий отпуск для восстановления сил и размышлений о дальнейших планах. Не исключено, что в будущем артистка предстанет перед публикой в новом качестве и вновь будет завоёвывать сердца поклонников. Указать точные даты, однако, не представляется возможным.

Перед уходом в творческий отпуск МакSим делает подарок всем, кто ценит её творчество — презентует клип на песню «Здесь и сейчас», который выходит на днях. В нём показана настоящая история любви, заканчивающаяся хэппи-эндом. В главных ролях снялась реальная влюблённая пара — Евгений Жук и Настя Белочкина. По замыслу клипа, МакSим играет в нём роль сторонней наблюдательницы красивой истории любви. Актёр ранее уже работал с артисткой — снимался в клипе на её песню «Как летать».