Маша Макарова рассказала о новом альбоме

«Рабочее название альбома – «Зимородок» (он же – алконост). Это очень яркий, прекрасный образ птицы, которая прилетает на Землю, чтобы спеть людям о рае. Сначала был этот образ, потом под него была написана песня. Притом, стихи написала не я, а московский поэт Иван Козин (он же – Стив Бургундец). Я просто задала эту тему и Иван как-то очень быстро откликнулся. Я не успела доехать до аэропорта, а он уже звонит и говорит: «Машка, готово!». Мне очень понравился его текст!», - призналась НСН Макарова.



Маша Макарова

В ближайшее время группу «Маша и Медведи» можно будет услышать в Москве в клубе Glastonberry. Концерт пройдет 22 февраля.