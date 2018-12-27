Miley Cyrus вышла замуж

На историях в инстаграме видны молодожены: Майли — в нежно-кремовом платье с открытыми плечами, а Лиам — в черном смокинге и белой рубашке, пишет Газета.ru. В отличие от новоиспеченной супружеской четы, все остальные гости были одеты в джинсы и рубашки, но свадебных атрибутов, помимо жениха и невесты, было предостаточно. Хемсворт и Сайрус вместе резали небольшой торт, украшенный цветами и растениями, а на столе перед ними стояли бокалы шампанского и легкие порционные десерты.



Майли Сайрус и Лиам Хемсворт

Еще в марте 2018 года источник рассказал порталу Entertainment Tonight, что Сайрус планировала секретную и довольно неожиданную для приглашенных лиц церемонию: «Она пока ничего не объявила, потому что она ведет себя очень скрытно, так что об этом узнают исключительно друзья, и в самый последний момент». Инсайдер добавил, что в этот раз «они пытаются сделать все по-своему».

Сайрус и Хемсворт познакомились во время съемок мелодрамы «Последняя песня» в 2009 году, и уже в марте 2010-го появились на красной ковровой дорожке церемонии вручения кинопремии «Оскар» в качестве пары. К 2013-му они уже успели обручиться и разорвать помолвку — композиция певицы Wrecking Ball, посвященная их разрыву, стала хитом 2014 года, а видео, в котором она катается на шаровом таране, принесло Майли несколько престижных музыкальных премий.