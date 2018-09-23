«Моя Мишель» - «Люби меня до конца мира»

С хитами тоже не все в порядке. Звук нарочито ретро, так что нужно буквально силком соотносить как бы благовещенскую группу ПЦ Матвиенко с общим поп-мейнстримом сегодняшнего дня. Скорее с Валерией или Леонтьевым, где они минималистичны. Девочковый субтон Татьяны Ткачук уже далеко не так свеж после появления Монеточки. Акцент сделан на начале альбома - «Чайки» с рефреном «Давай расстанемся», «Племянницы» с урчащим фанковым басом и томным хуком «Мужчины». А дальше альбом начинает сдавать от трека к треку, доходя до полного изнеможения в «Супергерое» с рафинированными битловскими цитатами на основе Фета «Я пришел к тебе с приветом рассказать, что солнце встало».

Еще в альбоме есть стилизация под быдло-поп «А у нас на раёне» («Медляк») с фьючерингом рэпера ST, и это звучит скорее стыдно. Потому что 90-ми, в которых певица не жила, тут пахнет куда больше, чем собственно жизнью «раёнов». Вообще саунд альбома говорит больше о руке Игоря Матвиенко, чем о чем-либо еще.

Петь Ткачук так и не научилась, к слову. Придыхания заменяют подачу. Это вроде бы ничего, но после безумной компрессии треков - выглядит как соевое мясо. Лучше бы прислушиваться к собственному Я. Фэнам наверняка могут понравиться пара первых треков или "Океан", но задачу выйти за рамки очерченного круга вряд ли удастся исполнить.

Оценка: 6 из 10

Гуру КЕН