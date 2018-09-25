Найшуллер рассказал о провале клипа «Цой» группы «Ленинграда»

«За 4 дня клип собрал меньше 2 миллионов просмотров и имеет коэффициент 34к лайков к 94к дизлайков. Это очень интересный случай в моей профессиональной карьере, так как это моя первая работа которой я сильно горжусь, которая при этом является провалом с точки зрения массовой зрительской оценки. Когда я придумал историю для этого клипа, и мы посчитали бюджет, стало очевидно что без продакт плейсмента, эта идея абсолютна неподъёмная. При чем настолько, что рекламы должно будет быть много. И тут я совершил свою единственную ошибку связанную с этим проектом, я допустил что зритель получит намного больше удовольствия от доброго, наивного клипа чем облома из-за переизбытка рекламы в кадре. Иными словами, я поставил на благодарного зрителя, каким я сам себя считаю, который может забить на реальности производства и ловить кайф несмотря на тяжёлое присутствие бренда. Все очень просто, без рекламы в таком количестве, этого клипа не было бы, а я его очень хотел сделать. И с помощью крутейший команды мы его сделали, с максимальной самоотдачей. Тем не менее, выводы тоже все сделаны, уроки освоены, еб**им дальше. Всем, кто получил удовольствие от Цоя, и поддержал нас в последние несколько дней, большое спасибо», - написал режиссер в Instagram.