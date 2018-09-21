Группа Optimystica Orchestra презентовала «Дождь / Лень»

"Мы давно хотели сделать эту песню составом оркестра, а в этом году случились сразу два юбилея — 25 лет Tequilajazzz и 20 лет альбому «Целлулоид», и это прекрасный повод. Тогда, в 98-м, она получилась как получилась — со странноватой атмосферой, неожиданными гармоническими перепадами и брутальными духовыми первого состава «Ленинграда». Мы решили предложить свою обновленную версию, сохранить в чем-то настроение прежнего варианта, но сделать песню более монолитной — ну и, конечно, показать, на что способны музыканта оркестра. Это типичная концертная версия по сути — удлиненная, со множеством импровизаций и танцевальным грувом, и, конечно же, это джаз с его лоском и выпендрежем. Песню «Лень» мы отправим для участия в проекте Tequilajazzz Tribute — по понятным причинам «вне конкурса», просто чтобы подстегнуть коллег и пригласить к сотрудничеству", - рассказал Евгений Федоров.

О песне «Дождь» музыкант рассказывал ранее.