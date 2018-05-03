Полина Гагарина записала «Камень на сердце» на стихи Гуцериева

Первоначально композиция была написана на английском языке при участии американских композиторов и продюсеров Alana da Fonseca и Jordan Yaeger. В таком виде она попала к поэту Михаилу Гуцериеву, который в течение нескольких дней написал для Полины вариант текста на русском языке.



Полина Гагарина

Полина уже исполняла песню «Камень на сердце» на музыкальных фестивалях: «Новая Волна», «Песня года», Big Love Show. Публика горячо приняла эту необычную волнующую композицию. 19 мая песня прозвучит и со сцены Государственного Кремлёвского Дворца. Полина Гагарина исполнит «Камень на сердце» на Юбилейном творческом вечере поэта Михаила Гуцериева.

Скоро в эфирах музыкальных телеканалов состоится премьера клипа на эту песню, снятого режиссёром Леонидом Колосовским и компанией Mozgi Entertainment (Украина).