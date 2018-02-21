Rihanna снялась в майке с надписью «Я ненавижу Рианну»

Накануне дня рождения певица разместила в Instagram свою фотографию в майке с надписью "Я ненавижу Рианну", передает ТАСС.

Исполнительница пояснила, что вступает во взрослую жизнь и теперь принимает всю полноту ответственности за необдуманные поступки. На майке более мелким шрифтом выведен совет: "Не верьте никому, кто младше 30 лет". Снимок сопровождает лаконичный пост: "Последний день, когда еще можно принять неверное решение и оправдаться тем, что тебе только двадцать с лишним лет".



Рианна

Журнал Vogue сообщил, что Рианна позаимствовала идею у норвежского художника Бьерна Мелгаарда, проживающего в США. В прошлом году он провел в Нью-Йорке провокационную выставку, экспонаты которой служили насмешкой над некоторыми навязчивыми идеями шоу-бизнеса и мира моды. В частности, на выставке была представлена ночная рубашка для матерей, которым до смерти надоело слушать хиты обожаемой детьми Рианны и ради разнообразия хочется насладиться творчеством группы The Carpenters, звезды кантри Долли Партон или Дайаны Росс.

Как поясняет журнал, сознаваться поклонникам в прошлых прегрешениях - это новый тренд среди американских знаменитостей. Заодно это неплохой способ отрекламировать фирменную майку за $130.